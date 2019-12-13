Шадринск, Курганская область, , 13:35 — REGNUM С родителей курганского города Шадринска собирались брать дополнительные деньги за путёвки в загородные лагеря. Прокуратура пресекла переплату на стадии проверки проекта постановления администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В соответствии с областным законом, путёвки на отдых детей и их оздоровление на весенний, осенний и зимний периоды оплачиваются 100% за счёт бюджета Курганской области. В проекте постановления мэрии Шадринска в стоимость путёвки в детский загородный лагерь на осенние каникулы была включена родительская плата в размере 1 100 рублей.

Кроме того, проектом документа была неправомерно установлена норма приобретения путёвок за счёт бюджета лишь только для детей Шадринска, хотя принцип безвозмездности распространяется на всех несовершеннолетних Курганской области.

В соответствии с замечаниями прокуратуры постановление было исправлено.