Шадринск, Курганская область, 13 декабря 2019, 13:35 — REGNUM С родителей курганского города Шадринска собирались брать дополнительные деньги за путёвки в загородные лагеря. Прокуратура пресекла переплату на стадии проверки проекта постановления администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
В соответствии с областным законом, путёвки на отдых детей и их оздоровление на весенний, осенний и зимний периоды оплачиваются 100% за счёт бюджета Курганской области. В проекте постановления мэрии Шадринска в стоимость путёвки в детский загородный лагерь на осенние каникулы была включена родительская плата в размере 1 100 рублей.
Кроме того, проектом документа была неправомерно установлена норма приобретения путёвок за счёт бюджета лишь только для детей Шадринска, хотя принцип безвозмездности распространяется на всех несовершеннолетних Курганской области.
В соответствии с замечаниями прокуратуры постановление было исправлено.