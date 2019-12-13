Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM В столице Среднего Урала уже 15 декабря 2019 года откроют запись в первые классы школ. Об этом сообщает «Новый день».

В указанный день стартует первый этап записи, в котором право подать заявку есть у льготников — детей прокуроров, судей, представителей силовых структур и ряд других. Кроме того, смогут приоритетно записаться и дети, чьи братья и сёстры уже учатся в одном из учебном учреждений города — в этом случае ребёнка запишут в ту же школу.

Всего на 2020 года в городе подготовили 20,5 тысячи мест для первоклассников. Ожидается, что на первом этапе запишется 4,5−5 тысяч детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Екатеринбурге произошёл «школьный коллапс». В одной из школ города даже ввели 1 «Х» класс, чтобы вместить всех первоклашек.

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