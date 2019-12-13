Оренбург, , 13:28 — REGNUM В Оренбурге менеджер салона сотовой связи уличен в продаже персональных данных клиентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM судебной инстанции.

Оренбуржец признан виновным по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Используя свое служебное положение и имея доступ к компьютерной информации, менеджер копировал карточки абонентов и продавал. Доказано шесть эпизодов преступления.

Сотрудник салона сотовой связи полностью признал вину в инкриминируемом преступлении и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд назначил фигуранту уголовного дела полтора года ограничения свободы. В законную силу приговор не вступил.