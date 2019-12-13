Москва, , 13:49 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Депутатами «Справедливой России» предлагалось расширить перечень транспортных средств, не подпадающих под действие законодательства о техническом осмотре, исключив проведение обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданами — физическими лицами для личных нужд.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Олег Нилов указал на то, что это излишняя процедура и сами владельцы заинтересованы в исправности своего автомобиля.

Комитет Госдумы по транспорту против законопроекта.

«Автомобиль независимо от формы собственности приезжает на станцию ТО, фотографируется, данные о техосмотре хранятся… Технический осмотр надо сохранить», — отметил глава комитета Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Отсутствие контроля за техническим состоянием значительного количества транспортных средств отрицательно скажется на безопасности дорожного движения, полагают в профильном комитете.

Ранее Госдума приняла закон об электронной карточке техосмотра.