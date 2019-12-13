Сыктывкар, , 13:24 — REGNUM Жительница Коми подала в суд на перинатальный центр. Женщина требует взыскать с учреждения полмиллиона рублей.

Как пишет Комиинформ, именно во столько жительница республики оценила моральный вред, причиненный ей сотрудниками медицинского учреждения. Подробности претензий в суде не пояснили, известно, что речь идет об оказании некачественной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в перинатальном центре республики при родах умерла женщина. Причиной смерти признали отравление околоплодными водами — эксперты пришли к выводу, что избежать летального исхода в данном случае было невозможно.