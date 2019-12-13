Ташкент, , 13:21 — REGNUM Сотрудников правоохранительных органов в Узбекистане обязали фиксировать на видео действия по задержанию нарушителей, сообщает 13 декабря издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

Отмечается, что новое требование вступает в силу с 1 апреля 2020 года. Кроме того, милиция обязана разъяснять при задержании процессуальные права нарушителям, что должно быть отражено в видеозаписи.

Правоохранители будут обязаны также немедленно предупредить родственников или близких людей задержанного лица. Вместе с тем с 1 июля 2020 года планируется внедрить электронную систему учета задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2018 года министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов заявил, что для контроля законности действий сотрудников правоохранительных органов в структурах МВД установлено 4000 камер.