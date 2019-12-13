Москва, , 13:09 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий продажу пива во время футбольных матчей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Пиво и футбол исторически уживаются вместе и довольно мирно. Во многих странах разрешена и продажа пива, и реклама пива», — отметил один из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Поправками разрешается розничная продажа пива и пивных напитков, осуществляемая организациями и индивидуальными предпринимателями на основании соглашений (договоров) с организаторами спортивных мероприятий, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания во время проведения матчей официальных спортивных соревнований по футболу.

«Футбол без пива — деньги на ветер», — заявил депутат Госдумы Владимир Новиков («Единая Россия»).

Продажа пива разрешается в подтрибунных помещениях.

«Запрет на выход на трибуны с кружечкой пива сохраняется», — уточнил Лебедев, отметив, что появление с пивом на трибунах может попасть под ограничения закона о рекламе и закона о СМИ.

Пиво запрещено будет продавать во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

Полученные средства направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными Минспорта.

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