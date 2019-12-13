Москва, , 13:26 — REGNUM В столичном районе Лефортово назревает очередной скандал с уплотнительной застройкой жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сообщил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ).

По его словам, расположенные в районе помещения «Хлебзавода» были снесены. На их месте планируется построить 90 тысяч квадратных метров жилой застройки высотностью 100 метров. При этом публичные слушания, где рассматривался данный вопрос вызвали массовое возмущение местных жителей, отметил депутат Мосгордумы.

«Жителей не пускали на слушания, хотя зал был полупустой. Держали места для работников «Жилищника», которые заходили туда караваном. Слово на слушаниях давали только им. Огромная толпа жителей пришла, чтобы высказаться против застройки», — сообщил Тарасов.

Депутат Мосгордумы отметил, что сейчас обманным путём собираются подписи в пользу строительства домов на территории «Хлебзавода». Так, жителям предлагают поставить подпись в пользу сквера, однако в конце документа последней строчкой прописано строительство многоэтажек. Есть и другие ухищрения, отметил Тарасов.

«Была информация, что работников предприятий района принуждают подписаться за строительство под угрозой увольнения», — заявил депутат Мосгордумы.

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