Москва, , 00:42 — REGNUM Защищать свои семьи, права и жизненный уклад — дело безусловно благое. Но только в том случае, когда защита действительно является таковой, а не прячет под пафосным названием пораженческое желание и протест выразить, и начальство не обидеть. Об одном мероприятии в Госдуме, которое прошло именно в таком ключе, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Круглый стол «Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества» Duma.gov.ru

Мероприятие носило полное затасканных выражений и размытых понятий название «Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества» и прошло в таком ключе, что победа «нетрадиционных ценностей» стала казаться ближе. Общественность, хоть и попыталась встать на позицию, сделала это неубедительно, уходя от темы, и вместо похода в атаку замкнувшись в глухой обороне. Религиозные деятели, общественники и депутаты не смогли сказать ничего актуального: протоиерей Дмитрий Смирнов привычно бичевал СССР, его коллеги пытались говорить по теме — но внятного ответа на вызов этим самым ценностям так и не дали; мусульманское духовенство было более решительно — но вновь без концептуального ответа на вызов времени. Околоправославная общественность сетовала на беды и металась в поисках спасения (к кому? куда?) вне себя и своего народа.

Кто-то вообще решил, что лучший вариант — продемонстрировать покорность и покладистость, пусть себе власть пугает всякими заявлениями, мы хотя бы о себе в таком случае позаботимся, раз демографию не поднять и лучше ничего не сделать — ладно, сохраним, что есть. При этом люди, которым было что сказать по делу, выступить с конкретными законотворческими предложениями не смогли — организаторы предпочли слушать охи и вздохи про то, как всё было ужасно при СССР и как всё несправедливо сейчас, да где же найти защитника для сирых и убогих. Всякая фантазия имеет право на существование, проблема с иными фантазиями в том, что они, распространяясь, расхолаживают тех, кто действительно готов бороться за свои права.

Читайте статью Игоря Свирина «"Бунт отчаяния». Власти не хотят защищать исконные ценности?».