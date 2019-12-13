Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали секретаря маслихата (представительного органа власти) Нур-Султана Жаната Нурпеисова, сообщает 13 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя департамента агентства по противодействию коррупции Сергея Перова.

По его словам, государственный служащий задержан в рамках уголовного дела о коррупции при строительстве линии легкорельсового транспорта (LRT) в Нур-Султане.

Отметим, Жанат Нурпеисов возглавляет секретариат маслихата Нур-Султана с марта 2016 года. Ранее сообщалось, что подозреваемым по делу о хищении средств при строительстве LRT-линии является бывший заместитель акима (главы) Нур-Султана Канат Султанбеков.

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