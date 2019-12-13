Калуга, , 15:39 — REGNUM 1180 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ было зарегистрировано правоохранительными органами Калужской области за 10 месяцев 2019 года. Силовиками пресечена незаконная деятельность 264 лиц, совершивших преступления в данной сфере, а также 63 организованных групп и 10 групп, участвовавших в преступлениях по предварительному сговору, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам состоявшегося 13 декабря заседания областной антинаркотической комиссии.

Участники встречи отметили, что в 2019 году органами ФСБ региона была ликвидирована нарколаборатория в Боровском районе. Правоохранители пресекли деятельность пяти интернет-магазинов. По направленным в суд уголовным делам ликвидировано 34 организованных группы, специализирующихся на сбыте наркотиков синтетического происхождения. Также в суд были направлены уголовные дела в отношении 67 лиц из числа «закладчиков» наркотиков.

В 2019 году подготовку и повышение квалификации по вопросам оказания наркологической медицинской помощи прошли 18 врачей психиатров-наркологов и 398 медицинских работников первичного звена. Реабилитация и ресоциализация наркозависимых лиц осуществляется государственными медицинскими учреждениями и негосударственными организациями. В настоящее время в области работают шесть негосударственных реабилитационных центров. В области расширяет свою деятельность региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». В 2019 году при участии волонтёров и представителей всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» проведены областные этапы ряда всероссийских антинаркотических акций.

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