Москва, , 12:46 — REGNUM В списке невыездных из-за невыплаченных алиментов числятся около 1,5 млн граждан России, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Наибольшее число неплательщиков живут в Краснодарском и Красноярском краях, а также Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

«Одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально», — отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, число ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ увеличилось примерно до 24−25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж. По его словам, количество разводов в стране находится на высоком уровне.

Читайте также: Должникам по алиментам могут запретить вступать в брак