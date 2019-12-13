Москва, , 12:47 — REGNUM Возможность каждой семьи купить не квартиру, а частный дом в пригороде является единственным способом поднять рождаемость в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Павел Галактионов.

Общественник напомнил, что в прошлом в России всегда была высокая рождаемость, даже несмотря на голод и войны. Поэтому одного роста доходов населения без изменения самого формата жизни для улучшения демографической ситуации недостаточно.

Галактионов считает, что для повышения рождаемости в России следует активнее развивать индивидуальную малоэтажную застройку. По мнению общественника, имея частный дом в пригороде или деревне, семьи охотнее решаются заводить детей.

«Увеличить рождаемость населения в городе сложно. Нужно заселять деревни, должно быть переселение в сельскую местность, пригороды. В частных домах семья сможет вырастить хоть десять детей», — сказал Галактионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году естественная убыль населения станет рекордно высокой за 11 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Всё больше жителей Алтайского края становятся горожанами