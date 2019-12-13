Новосибирск, , 12:34 — REGNUM Новосибирская область в 2019 году активно включилась во все десять региональных проектов нацпроекта «Образование», заявил на пресс-конференции сегодня, 13 декабря, министр образования региона Сергей Федорчук.

«Среди главных направлений можно отметить строительство и ремонт объектов, совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры, повышение квалификации педагогов, а также развитие и поддержку детей, раскрытие их способностей и талантов, — уточнил министр. — В 2020 году продолжится работа по созданию новых мест в образовательных организациях и внедрению современных технологий».

Всего в текущем году финансирование нацпроекта «Образование» в Новосибирской области составило 936 млн рублей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в период с 2020 по 2022 годы в Новосибирской области планируется построить 11 новых школ.

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