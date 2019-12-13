Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Судебное заседание по делу врача из Грузии Важи Гаприндашвили, задержанного на территории Южной Осетии за нарушение государственной границы, должно состояться 13 декабря. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на председателя Ассоциации юристов Грузии Давида Асатиани.

Юрист сообщил, что для защиты интересов Гаприндашвили был нанят адвокат, и он на судебном заседании будет ходатайствовать об освобождении врача.

Асатиани также выразил надежду, что в день заседания заключенного выпустят на свободу.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии в ноябре. За нарушение границы его приговорили к двум месяцам заключения. Ранее лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, вернувшись после своего визита в Москву, заявила, что Гаприндашвили освободят не позже 13 декабря.