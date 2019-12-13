Новосибирск, , 12:27 — REGNUM В Новосибирской области в период с 2020 по 2022 годы планируется построить 11 новых школ. Значительная часть из них должна появиться в 2020 году. Об этом на пресс-конференции сегодня, 13 декабря, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Также в ближайшие несколько лет в регионе будут созданы 42 центра образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях сельской местности и малых городах «Точка роста».

На базе Новосибирского государственного технического университета появятся детский технопарк «Кванториум» и «Дом научной коллаборации». Планируется запуск мобильного «Кванториума» и Центра цифрового образования «IT-куб» для обучения детей 6−16 лет по программам дополнительного образования по шести направлениям.

Ранее новосибирские власти заявили о беспрецедентном количестве детсадов.