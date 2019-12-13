Самара, , 12:30 — REGNUM Главная елка Самары засверкала огнями. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, елочный комплекс был украшен медиагирляндами. Чиновники держат в секрете сюжеты, которые будут показаны в новогоднюю ночь на главной елке города. Сообщается лишь о том, что над этими сюжетами работает команда дизайнеров, видеоографов и программистов, которые программируют отдельно каждый пиксель.

Елочный комплекс окружает ледяной барельеф, над которым сейчас работают мастера, специально приехавшие из Екатеринбурга. В своей работе они используют порядка ста брусков льда, который добыли в Тюмени с поверхности озера. Вода в тюменском озере отличается особой чистотой, что обеспечит прозрачность льда.

Отмечается, что новогодний комплекс в Самаре в полную силу заработает после 20 декабря. Несмотря на это жители города уже прогуливаются по площади Куйбышева и получают позитивный новогодний заряд.