Краснодар, , 12:25 — REGNUM 12 участков дорог планируется реконструировать в Музыкальном районе Краснодара, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе мэрии. Восемь участков планируется заасфальтировать, а четыре участка ждёт полная реконструкция, в том числе запланировано строительство сетей ливневой канализации.

«В Музыкальном микрорайоне предстоит выполнить самые масштабные работы, здесь нужно делать буквально все. И мы делаем. Уже готов ливневый коллектор по Петра Метальникова, совсем скоро заработает насосная станция, и во время ливней ситуация здесь станет значительно лучше. Важнейшая системная задача — строительство нормальных дорог, которых сейчас просто нет в микрорайоне», — сообщил мэр Евгений Первышов.

По его словам, уже готовы проекты планировки и межевания территорий, ведётся работа по переводу территорий под дорогами в муниципальную собственность, с 2020 года начнётся поэтапный ремонт.

Микрорайон «Музыкальный» расположен между улицами Солнечной, Московской, Петра Метальникова и Российской. На территории микрорайоне находится около 120 жилых домов, в них проживают около 15 тыс. человек. По информации местных СМИ, большая часть домов, построенных в этом микрорайоне, — фактически самострои (что, прочем для региона не является такой уж редкостью). Однако главной проблемой остаётся отсутствие инфраструктуры, в частности, нормальных дорог и ливнёвок.