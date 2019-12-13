Москва, , 12:27 — REGNUM Почти три четверти (74%) работающих граждан России предпочли бы премию новогоднем корпоративу. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 декабря данные опроса онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

«При наличии выбора — новогодний корпоратив или премия — деньги предпочли бы 74%», — сообщается в результатах проведенного ресурсом опроса.

Также отмечается, что граждане России считают денежным эквивалентом новогодней корпоративной вечеринки сумму в 4700 рублей.

Кроме этого, сообщается, что чаще всего премию вместо корпоратива хотели бы получить молодые сотрудники (78%) и граждане, зарплата которых составляет менее 30 тысяч рублей (79%). При этом доля предпочитающих корпоративы сотрудников выросла с 2013 года (когда начались такие исследования) с 12% до 18% в году текущем.

Опрос был проведён на территории России с 10 по 12 декабря нынешнего года и в нем приняло 1600 человек из числа имеющих постоянную работу граждан РФ.