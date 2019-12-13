Ташкент, , 12:20 — REGNUM К субъектам среднего бизнеса в Узбекистане планируют относить предприятия с численностью персонала от 20 до 150 человек, в зависимости от рода деятельности. Об этом говорится в проекте постановления президента республики «О мерах по стимулированию среднего бизнеса», который опубликован на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан».

К субъектам среднего бизнеса в производственной сфере будут относиться юридические лица с числом занятых 100−150 человек, в строительстве — 70−100 человек, в сельском хозяйстве и оптовой торговли — 30−40 человек, в розничной торговли — 20−30 человек. Кроме того, субъекты среднего бизнеса с годовым оборотом от 1 до 3 млрд сумов ($105 тыс. — $316 тыс.) освободят от уплаты НДС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в рамках которого в республике планируется создать агентство по развитию малого и среднего бизнеса.

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