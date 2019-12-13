Всеволожск, Ленинградская область, , 12:22 — REGNUM Правоохранительные органы пресекли в Ленинградской области деятельность крупного производства суррогатного алкоголя — счет изъятых бутылок идет на десятки тысяч. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Цех по производству алкоголя был обнаружен на территории складов в деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с сотрудниками межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СЗФО и регионального управления Росгвардии изъяли 23 тысячи бутылок крепкого алкоголя — водки, коньяка, с этикетками известных элитных брендов, 19 тысяч литров спирта, 116 тысяч пустых бутылок, а также большое количество акцизных марок сомнительного происхождения.

«Экспертиза подтвердила, что акцизы — поддельные», — уточняют в Главке МВД.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Лица, причастные к подпольному алкогольному заводу, устанавливаются.