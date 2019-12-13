Цхинвал, , 12:22 — REGNUM Реализацию двустороннего соглашения России и Южной Осетии обсудили министр внутренних дел ЮО Игорь Наниев с делегацией МВД РФ, которая прибыла в Цхинвал. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба южноосетинского МВД.

Сообщается, что южноосетинская сторона выразила благодарность в адрес России за помощь в финансировании в рамках соглашения.

«Благодаря помощи Российской Федерации и МВД России мы смогли выплатить денежные компенсации, которые семьи погибших сотрудников органов внутренних дел ждали с 2012 года», — сказал на встрече Наниев.

Он также отметил, что благодаря помощи из России в МВД Южной Осетии было проведено повышение материально-технического обеспечения и денежного довольствия для сотрудников органов внутренних дел.