Москва, 13 декабря 2019, 12:15 — REGNUM Симоновский райсуд Москвы 13 декабря постановил взыскать с организаторов незаконного митинга 3 августа свыше 657 рублей в пользу ГУП «Мосгортранс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Судья приняла решение удовлетворить исковые требования предприятия в полном объёме. Ответчиками являются блогеры Любовь Соболь и Георгий Албуров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд принял решение о взыскании 1,2 млн рублей с организаторов другого несанкционированного митинга в Москве, который состоялся 27 июля.
Летом в Москве прошла серия митингов перед выборами в Московскую городскую думу. Часть массовых мероприятий не была согласована. После их проведения были возбуждены уголовные и административные дела и поданы судебные иски к организаторам.