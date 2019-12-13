Магас, , 12:35 — REGNUM Открытие новой школы за 400 млн рублей, запланированное в городе Магасе, сорвалось из-за выявленных нарушений. Учебное заведение должно было принять детей сегодня, 13 декабря, однако открытие сместилось на неопределенный срок до устранения недостатков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

«Строительство социально-значимого объекта должно быть выполнено по высоким стандартам. Здесь проект не завершен и принят не будет. Все должно соответствовать СНиПам и ГОСТам, неважно недочеты есть в подвалах или же учебных кабинетах», — сказал в ходе проверки объекта глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона отметил плохую работу вентиляции, нарушение правил электромонтажа, дефекты в герметизации стыков элементов на лестницах. Замечания были сделаны из-за неправильной установки входных дверей в хозяйственные помещения, противоречащей нормам пожарной безопасности. Нарекания также вызвала система водоотведения и неправильный монтаж желобов, что привело к частичному протеканию.

Калиматов напомнил, что подрядные организации, которые строят в регионе социально-значимые объекты некачественно и с нарушением сроков, будут вноситься в черный список. Он подчеркнул, что при наличии недостатков в строительных работах, власти региона не позволят сдать в эксплуатацию ни один объект.

Строительную готовность школы в Магасе, по поручению главы республики, подрядчик должен обеспечить до конца года. На устранение всех неполадок организации дано 7−10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, новое общеобразовательное учреждение на 704 места в Магасе построено в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее также сообщалось, что до конца текущего года рядом с этой школой откроется и детский сад на 220 мест.

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