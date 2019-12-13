Москва, , 12:13 — REGNUM Правительство России намерено рассмотреть возможность введения специальной аттестации для экскурсоводов и гидов. Цель новой мер — улучшить контроль за их деятельность и повысить качество оказываемых услуг. Об этом сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Необходимость в новом законе возникла из-за того, что по мнению главы кабинета министров, гиды плохо разбираются в материале, которые рассказывают клиентам, и вводят их в заблуждение. Он признался, что «зачастую всё выглядит совершенно недопустимо, подобные услуги оказываются лицами, не имеющими на то разрешения, оказываются неквалифицированно, просто дискредитируют зачастую саму профессию».

Дмитрий Медведев убежден, что введение аттестации поможет улучшить ситуацию.