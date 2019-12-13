Москва, , 12:11 — REGNUM Госдума ко второму чтению может ввести ограничения на крепость пива, которое разрешается продавать во время футбольных матчей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в ходе дискуссии.

«Ко второму чтению мы можем ввести ограничения по крепости в том числе», — заявил Лебедев.

В ходе обсуждения говорилось об опасности злоупотребления пивом крепостью 7 градусов, приводилась в пример Италия, где существуют ограничения на крепость пива, продаваемого во время матчей, пятью градусами.

Лебедев также считает, что не следует вводиться ограничения для производителей пива.

«Если ограничим отечественным производителем, накануне международных мероприятий мы можем столкнуться с необходимостью снова вносить поправки», — предупредил он.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, разрешающий продажу пива во время футбольных матчей.

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