Кызыл, , 12:10 — REGNUM Следователи в Туве начали проверку невыплаты зарплаты работникам Енисейской птицефабрики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В следствии считают, что с 2013 по 2017 года плату за работу не получили 82 работника предприятия.

«В настоящее время необходимо установить местонахождение 82 работников и провести проверочные мероприятия с целью принятия объективного решения», — добавили в ведомстве.

Обманутых граждан просят помочь в проведении проверки.

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