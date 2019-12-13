Москва, , 12:08 — REGNUM Специалисты туроператора Tez Tour проанализировали продажи на новогодние праздники и пришли к выводу, что россияне все чаще отправляются в путешествия именно в это время, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Они смогли выделить несколько тенденций этого года. Так, генеральный директор компании Воскан Арзуманов рассказал журналистам, что «рост на туры на базе регулярной перевозки составил порядка 32%». По популярности направлений эксперты получили следующие результаты: «восходящей звездой» 2019 года стал остров Хайнань в Китае, где туристы могут получить услуги высокого качества за разумные деньги: кстати, во многом благодаря солидным субсидиям со стороны государства. Другими «хитами» тали Турция, ОАЭ, Египет и Испания.

Что касается туристов, желающих путешествовать самостоятельно, — большинство (67%) предпочитают уезжать за границу. Однако и тех, кто склоняется к путешествиям внутри страны достаточно много — этот показатель вырос на 3% по сравнению с прошлым годом. Самыми «востребованными» городами России стали Москва и Санкт-Петербург.