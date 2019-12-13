Рига, , 12:07 — REGNUM Фальшивые электронные письма могут прийти пользователям якобы от имени российского посольства в Латвии. Об этом говорится в сообщении дипмиссии РФ в Facebook.

Письма приходят с электронного адреса rusembas@ml.lv, такие случаи в последнее время участились. Этот почтовый ящик не принадлежит российскому посольству, с октября 2019 года действуют официальные адреса: rusembas@mid.ru и rusembaspress@mid.ru.

«Убедительно просим проверять адрес отправителя», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии имела место рассылка фальшивых писем от имени министра обороны Артиса Пабрикса. В сообщениях говорилось, что министр находился в баре и участвовал в «двусмысленных развлечениях».

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