Санкт-Петербург,
13 декабря 2019, 11:57 — REGNUM
В России с государственной точки зрения рост численности населения должен входить в число обязательных задач, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 13 декабря, политолог Владимир Васильев, комментируя прогноз Росстата.
Как сообщалось ранее, в ведомстве прогнозируют, что по итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой за 11 лет, несмотря на приток мигрантов. Основная причина сокращения численности населения — снижение рождаемости почти во всех регионах.
«В России у государства должна быть задача добиваться роста численности населения. У нас есть огромные неосвоенные территории, и если их не освоим мы, их будут осваивать другие.
Для нашей страны демографические показатели всегда были индикатором здоровья — или же нездоровья — государства и общества. Поэтому сообщения о снижении численности населения вызывают тревогу.
Государству для решения этой задачи следует применять все возможные методы: от поддержки материнства и детства и социальных кампаний до решения собственно экономических задач и повышения уровня жизни«, — отметил Владимир Васильев.