Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM

В России с государственной точки зрения рост численности населения должен входить в число обязательных задач, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 13 декабря, политолог Владимир Васильев, комментируя прогноз Росстата.

Как сообщалось ранее, в ведомстве прогнозируют, что по итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой за 11 лет, несмотря на приток мигрантов. Основная причина сокращения численности населения — снижение рождаемости почти во всех регионах.

« В России у государства должна быть задача добиваться роста численности населения. У нас есть огромные неосвоенные территории, и если их не освоим мы, их будут осваивать другие.

Для нашей страны демографические показатели всегда были индикатором здоровья — или же нездоровья — государства и общества. Поэтому сообщения о снижении численности населения вызывают тревогу.