Тверь, , 11:57 — REGNUM Рождественская ярмарка в центре Твери откроется 14 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В настоящее время на площадке ярмарки завершаются монтажные работы. На улице Трехсвятской установлены 24 стилизованных домика для торговли, начался монтаж арт-объектов и фотозон. Здесь же появится большой светодиодный шар. На пересечении улицы Трёхсвятской и бульвара Радищева установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу. С 7 декабря работает Почта Деда Мороза в Городском саду. Третий почтовый ящик планируют установить в парке Победы, перед главным входом на каток.

Торжественное открытие состоится 14 декабря в 12:00. А незадолго до него впервые по улице Трёхсвятской пройдёт бесплатная экскурсия «Зимние забавы». Известный экскурсовод, главный библиотекарь Тверской областной библиотеки имени Горького Людмила Соколова расскажет, как встречали праздник в дореволюционной Твери.