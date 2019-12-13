13 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Убыль населения в России за этот год оказалась рекордной. И хотя эксперты поспешили связать такой показатель со снижением числа женщин репродуктивного возраста, есть и другие причины, не все из которых можно отнести на счет начала 90-х годов. Ведь главный вопрос — почему все эти причины рванули именно сейчас? Почему именно в этом году, не годом ранее, не несколькими годами позже? Совпадение? Отнюдь

Дарья Алексеева, , 14:08 — REGNUM 2019 год для России, как, во всяком случае, нас уверяют, очень успешный. Бюджет в профиците, запущены нацпроекты… Увы, нацпроекты запущены не только в прямом, но сразу и в переносном смысле, а профицит бюджета достигнут — помимо прочего! — за счет массового ограбления народа вследствие пенсионной реформы и роста НДС. Общественные активисты, независимые эксперты, граждане, которых почему-то принято называть «простыми людьми», предупреждали: новые реформы станут катастрофой для России, ударив именно и прежде всего по демографии. Но и правительство, и сервильные эксперты наотрез отказывались прислушиваться к этому мнению, успокаивая народ (а еще больше — самих себя) тем, что стерпится — слюбится, а за реформы еще спасибо скажут. Не говорят. И не скажут — потому что некому будет сказать.

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

Каспар Давид Фридрих. Монастырское кладбище в снегу. 1819

По порядку: итак, женщины репродуктивного возраста и снижение их числа. С одной стороны, такая проблема действительно имеет место. По словам сотрудников роддомов, сейчас их наполняемость значительно снизилась, что связано с тем, что в репродуктивную пору сейчас вступают женщины, которые родились в 1990—1991 годах. Так как рождаемость тогда была низкой, то и сейчас рожать некому (к слову, тяжесть преступления «святых 90-х» — в том, что те, которые не родились тогда, не родят теперь детей, а их дети не родят внуков, так что демографический урон от того времени по факту гораздо массивнее, чем по официальным, и без того диким цифрам «русского креста»). С другой стороны, свалить нынешние проблемы на предыдущую эпоху — очень удобно, вроде как мы не при делах, сами-то все делаем правильно. Увы — это не так.

Этой осенью масштабный опрос с участием 31 тысячи человек провело ИА REGNUM, и выяснилось, что проблем со здоровьем, которые мешали бы деторождению, нет у подавляющего большинства респондентов.

Опрос, рис. 9 Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Причем меньше всего такие проблемы испытывают именно люди репродуктивного возраста — от 18 до 40 лет, 70% из них здоровье не мешает. То есть мешают другие проблемы. Какие?

Опрос, рис. 3 Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Только 8% (!) считают, что в нашей стране меры господдержки семей с детьми достаточны. Обратное мнение — у 76% наших сограждан, из которых половина считает, что господдержки вообще нет. Зато есть реформы, которые сам народ напрямую назвал антинародными, прежде всего — пенсионная, но это вообще никого (по буквам — вообще. никого) не тронуло, в отличие от мнения богатейших жителей нашей страны, ужесточать налоговую нагрузку на которых Госдума отказалась под предлогом того, что «народ будет против». Единственную опасность пенсионной реформы видели максимум во «временных колебаниях» рейтинга власти, но и то — ерунда, перебесятся. Еще один опрос, АКСИО, который провели по стране с участием почти 86 тысяч человек, показал, что не перебесились, а то, что не выходят массово на митинги, ничего не значит: глухую злобу затаил народ, а, отчаявшись, сделал первое, что можно было сделать в ситуации, на которую повлиять нельзя: стал меньше рожать.

SV-342-R-31 corr ИА Красная Весна

И это не натяжка. Опять же из нашего опроса мы знаем, что больше половины наших соотечественников не хотели бы родиться в наше время — а это значит, что они не хотели бы того же и своим (потенциальным) детям. Причем хотела бы родиться (и родить) в наше время только треть — за счет которой, видимо, как-то и держится прирост населения в текущем году. Но никаких предпосылок для того, чтобы ситуация резко изменилась, нет. Кто-то скажет — алармизм, я скажу — то же самое говорили про антинародные реформы. В итоге мы имеет следующее:

— Пенсионная реформа ожидаемо, как предупреждали все неравнодушные люди, привела к снижению рождаемости. Связь тут очень простая: бабушка уже не может посидеть с маленьким внуком, пока мать зарабатывает на жизнь. Бабушка вынуждена работать сама, а если ей не устроиться — то двойная материальная нагрузка ложится на ее дочь\сына. Которые вынуждены откладывать рождения ребенка, потому что им будет не на что жить, а декрет они себе позволить не могут: единственным источником дохода становится в семье отец, зарплаты которого недостаточно на семью.

— Пособия на детей не решают проблемы, а широко разрекламированные выплаты в размере прожиточного минимума только разозлили граждан, когда те выяснили, что пособие на второго будет идти за счет средств маткапитала, то есть это, по сути, не пособие, а выдача людям их же денег — на то, чтобы они их проели.

— Жилищный вопрос, остающийся без ответа. Только 12% жителей России зарабатывают достаточно, чтобы позволить себе ипотеку. Остальным 88% улучшение жилищных условий таким способом не светит в принципе. А эти условия — один из терминальных факторов.

— Рост налогов и цен, причем цен на всё — и на продукты питания, и на услуги ЖКХ. С учетом того, что достигнутый профицит бюджета вызвал у руководства большую радость и наказ так держать, можно заранее начинать опасаться следующего года: новые реформы ждут, а с ними, очевидно, новые демографические антирекорды, которые будут «решаться» новыми антинародными реформами, подаваемыми под соусом заботы о народе. Воистину дурная бесконечность.

— Социальная сфера как-то не внушает нашим согражданам уверенности в завтрашнем дне. Масла в огонь лишь подливают гениальные идеи чиновников о сытой жизни на 3500 в месяц, о том, что демографию можно поднять путем лечения импотенции, ну и, конечно, признания о не просившем рожать государстве.

— С идеологической базой у нас тоже как-то не очень. Не в том дело, что по Конституции ее и не предусматривается — понятно, что национальная-то идея быть должна. К сожалению, патриотизм на такую идею не тянет, это слишком абстрактное понятие, нет в нем конкретики. То, что люди не хотят рожать в наше время, связано не только с его материальными особенностями (мы хорошо знаем, что рожали в куда более тяжелые времена), а в не меньшей степени с его смысловой пустотой. То есть с тем, куда, в какой стране и в какую страну приводить своих детей? В страну, которая достигла вершин акробатики, умудряясь плевать в собственное лицо? Потому что иначе не назвать позорные попытки отказаться от собственного прошлого, когда, с одной стороны, — к параду, который увидит весь мир, стыдливо прикрывается Мавзолей, а с другой — негодование возмущает резолюция Европарламента, которая ставит на одну доску немецкий нацизм и советский коммунизм, причем одновременно эта резолюция объявляется недопустимым искажением правды о Войне — и министр культуры РФ лично представляет клеветнический фильм «Ржев». А ведь история непрерывна, и нельзя бесконечно навязывать собственному народу комплекс исторической неполноценности: рано или поздно он подумает, что действительно неполноценен. Когда в дополнение к этому ему с трибун международных соревнований машут капитулянты под белым флагом, а готовность капитулировать ради своих 30 сребреников объявляется проявлением чести, то представления о достоинстве государства смещаются.

В таких условиях идеологической невесомости остается провести контрольный выстрел и принять сугубо антидемографический закон, который его лоббисты прозвали законом о семейно-бытовом насилии, чтобы люди исказили еще и свое представление о семье: ведь если семья — это когда муж гарантированно (без вариантов!) избивает жену, а жена гарантированно (без вариантов!) под любым, в том числе надуманным, предлогом выселяет мужа из дому — то зачем вообще нужна семья? Жить для себя проще. Как в Европе. А рожают пусть мигранты. Правда, даже они, как говорит статистика, демографической убыли не восполняют — ну и что? Нам-то ради чего напрягаться?

Если руководство России за 20 спокойных и относительно успешных лет пришло к такому результату, то похвальба о преодолении развала 90-х ничего не стоит.

Россия 1990-х. Граждане на улице продают свое имущество Brian Kelley

Сказать, что такая картина удручает, это ничего не сказать. Ее не решить пустопорожним переливанием денег из одной черной дыры в другую. Придется идти на радикальные меры: пенсионную реформу — отменять экстренно, с 1 января следующего года. Повышенные пособия платить на всех детей (а не только на первого и второго), и не за счет маткапитала, а в дополнение к нему, из бюджета. НДС понизить обратно, а прогрессивную шкалу налогообложения ввести, причем не на какие-то 20% и не для доходов на 200 тысяч, а для сверхбогатых (с доходом от 2 млн в месяц) и вдвое выше. Если уж хотите брать пример с «цивилизованных стран». Ипотеку выдавать под 2% всем гражданам России (кроме, может быть, агломераций, чей рост вообще надо срочно остановить, а периферию — разумно развивать, создавая в ней достойную инфраструктуру и рабочие места), а не только определенной категории граждан в одном регионе (где тоже злятся на несправедливость такой меры), причем малообеспеченным — вообще не ипотеку, а жилье по соцнайму, которое пусть не будет в собственности — но станет передаваться из поколения в поколение через прописку. Порнографию под названием «оптимизация медицины» срочно запрещать к показу на всех экранах страны.

Понятно, что все эти меры — тяжелые и непривычные, но если немедленно не принять — то профицитный бюджет может в скором времени уйти на надгробия и плакаты для туристов «Здесь была Россия». Понятно, что об этом говорят много лет и что всех, так говорящих, считают алармистами. Но сейчас уже даже данные Росстата подтверждают, что нет никакого алармизма, всё реально. И времени на подобные действия не то что мало — его вообще больше нет, всё. Время вышло.