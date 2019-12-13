Москва, , 11:48 — REGNUM Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) перевезли более 10 млн человек с момента запуска. Об этом 13 декабря сообщили в Twitter МЦД.

Сейчас в сутки первым и вторым диаметром пользуются около 550 тыс. человек.

«Мы ожидали достигнуть такого результата только через пару месяцев, но, как уже видим, спрос постоянно растёт», — говорится в информации.

https://twitter.com/moscow_mcd/status/1205362725712515072

Как сообщало ИА REGNUM, в середине 2020 года откроется новая станция МЦД-2 «Курьяново».