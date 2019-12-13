Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Пожилому жителю Батуми Автандилу Концелидзе, являющимся дедушкой скончавшейся девушки, которая считала себя трансгендером, вручили награду на церемонии «Равенство 2019». Об этом 13 декабря сообщает неправительственная организация «Движение равенства».

Лауреата премии, посвященной так называемой защите прав ЛГБТ, наградили за уход за своей больной внучкой, которая впоследствии скончалась в возрасте 24 лет от ВИЧ-инфекции.

«Автандил Концелидзе является примером того, как бескомпромиссно можно любить члена собственной семьи», — говорится в сообщении «Движения равенства».

Также отмечается, что на могиле девушки было написано мужское имя, которое она себе выбрала.

Сообщается, что премиями были также награждены архиепископ Евангелическо-баптистской церкви Грузии Малхаз Сонгулашвили, два сотрудника МВД Грузии, фильм, пропагандирующий ЛГБТ-отношения, ЛГБТ-бар и др.

Стоит отметить, что так называемая защита прав ЛГБТ часто сводится к праву внушать обществу, что данные отклонения являются нормой.