Москва, , 11:43 — REGNUM Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин не видит никакой сенсации в данных о рекордной естественной убыли населения России. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новые данные статистики, он пояснил:

«Никакой сенсации в данных статистики об убыли населения, конечно, нет — нас становится меньше с 2016 года. Власти проблему признают, но сделать ничего не могут. Уменьшается рождаемость, потому что, во-первых, рожать некому — спасибо 90-м, когда должны были бы родиться нынешние родители… Да не родились.

Во-вторых, уровень жизни остаётся низким, а с рождением ребенка он падает у многих чуть ли не до нищеты. Не все готовы пойти на это. Я не верю, что экстренными мерами тут что-то исправишь. Проблема низкого уровня жизни системна, выплатой матерям не спасёшься. Эти деньги сразу растекутся по всему социальному полю, и реальный прирост будет на копейки. Но ведь можно бороться со смертностью, которая снижается, но не слишком быстро.

Реформа здравоохранения буксует, как всем очевидно. Особенно страдают люди от некачественной и несвоевременной медпомощи в провинции, где как раз не против завести побольше детей. Да вот некому. Такой грустный парадокс! Однако при этом я против решения демографической проблемы за счёт бездумного увеличения миграционного потока в Россию.

Нужно справляться со своими проблемами самим, не ставя под угрозу идентичность этноса. В общем, улучшения стоит ожидать лет через пять, когда обзавестись детьми решит новое поколение. А пока — сдерживать убыль социальными способами, смягчать удар».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным российских статистиков, в 2019 году естественная убыль населения России станет рекордно высокой за последнее 11 лет — 259,6 тыс. человек.

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