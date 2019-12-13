Москва, , 11:34 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на модификацию программ аспирантуры (адъюнктуры), передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Предлагается сместить акцент с формальной оценки соответствия программ федеральным государственным образовательным стандартам к оценке уровня научной работы аспирантов и ее результативности, а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени.

В связи с этим законопроектом предлагается установить, что программы аспирантуры (адъюнктуры) будут разрабатываться на основе федеральных государственных требований к программам аспирантуры (адъюнктуры), которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования РФ.

Также предлагается отказаться от проведения государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), сохранив все академические права обучающихся по указанным программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу и заменить государственную итоговую аттестацию по указанным программам на итоговую аттестацию, усилив научную составляющую подготовки обучающихся к научной деятельности с последующей защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

При этом вузам по-прежнему будут устанавливаться контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Предполагается, что в рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, соответствующая критериям, установленным постановлением № 842. Порядок проведения итоговой аттестации будет установлен Министерством науки и высшего образования. Законопроектом также предусматривается возможность защиты обучающимся диссертации до истечения срока завершения обучения по программе аспирантуры (адъюнктуры).

Успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам аспирантуры (адъюнктуры), будет выдан диплом. Обладателю диплома, полученного по результатам обучения по программе аспирантуры (адъюнктуры) после принятия законопроекта, будут предоставляться те же права для занятия профессиональной деятельностью и должностей, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации, как и лицам, получившим диплом по программе аспирантуры (адъюнктуры), имеющей государственную аккредитацию.

Переходный период

Для обеспечения прав обучающихся по программам аспирантуры (адъюнктуры) в соответствии с ФГОС или образовательными стандартами, законопроектом предлагается установить, что обучение по программам аспирантуры (адъюнктуры) обучающихся, принятых на обучение в соответствии с ФГОС или образовательными стандартами до вступления в силу федерального закона, будет осуществляться до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ. При этом аспиранты вправе будут перейти на обучение по программам подготовки в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными требованиями.