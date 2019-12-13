Армянск, Крым, , 11:22 — REGNUM На крымских пунктах пропуска «Армянск» и «Перекоп» задержали двух граждан Украины, которые находились в международном розыске. Об этом 13 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«При попытке въезда на территорию полуострова, задержана гражданка Украины, которая с середины 2018 года была объявлена в международный розыск за мошенничество. Кроме того, был задержан мужчина 1992 года рождения, который был объявлен в международный розыск за совершение преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Севастополе задержали гражданку России, по подозрению в работе на украинскую разведку. По данным правоохранителей, женщина занималась сбором секретных военных сведений.

Об этом: В Севастополе задержали гражданку РФ, подозреваемую в шпионаже