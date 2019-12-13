Армянск, Крым, 13 декабря 2019, 11:22 — REGNUM На крымских пунктах пропуска «Армянск» и «Перекоп» задержали двух граждан Украины, которые находились в международном розыске. Об этом 13 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Севастополе задержали гражданку России, по подозрению в работе на украинскую разведку. По данным правоохранителей, женщина занималась сбором секретных военных сведений.
Об этом: В Севастополе задержали гражданку РФ, подозреваемую в шпионаже