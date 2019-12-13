Ульяновск, , 11:08 — REGNUM В Ульяновской области сотрудники лесничеств и полиции объединили работу по пресечению незаконных рубок ёлок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе

В регионе стартовал третий этап межведомственной профилактической акции «Лес», направленной на пресечение незаконных рубок в лесах. Акция будет длиться две недели.

«Работают мобильные группы для патрулирования лесных участков, организованы ежедневные дежурства совместно с ГИБДД для проверки автотранспорта, перевозящего пиломатериалы и круглый лес, на наличие сопроводительных документов. Особое внимание будет уделено деревьям хвойных пород», — отметил глава минприроды Ульяновской области Дмитрий Фёдоров.

Напомним, акция «Лес» проходит ежегодно в три этапа: один раз осенью и два раза зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области началась заготовка новогодних елей. Заготовка ёлок, которые станут украшением на новогодних праздниках, проводятся в первую очередь на участках, подлежащих расчистке: просеках, минерализованных полосах, под линиями электропередач и землях сельхозназначения.

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Напомним, одним из первых фигурантов уголовного дела может стать безработный из Павловского района, который решил подзаработать к новому году за счёт продажи срубленных ёлок. Мужчина вырубил 37 елок на общую сумму более 150 тысяч рублей.