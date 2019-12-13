Ульяновск, 13 декабря 2019, 11:08 — REGNUM В Ульяновской области сотрудники лесничеств и полиции объединили работу по пресечению незаконных рубок ёлок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе
В регионе стартовал третий этап межведомственной профилактической акции «Лес», направленной на пресечение незаконных рубок в лесах. Акция будет длиться две недели.
Напомним, акция «Лес» проходит ежегодно в три этапа: один раз осенью и два раза зимой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области началась заготовка новогодних елей. Заготовка ёлок, которые станут украшением на новогодних праздниках, проводятся в первую очередь на участках, подлежащих расчистке: просеках, минерализованных полосах, под линиями электропередач и землях сельхозназначения.
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Напомним, одним из первых фигурантов уголовного дела может стать безработный из Павловского района, который решил подзаработать к новому году за счёт продажи срубленных ёлок. Мужчина вырубил 37 елок на общую сумму более 150 тысяч рублей.