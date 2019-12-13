Бишкек, , 11:06 — REGNUM В муниципалитете Кечиорен города Анкары установили памятник писателю Чингизу Айтматову, сообщили 13 декабря в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что памятник был изготовлен по инициативе посольства Киргизии в Турции. Во время торжественного мероприятия с речью выступил посол Киргизии Кубанычбек Омуралиев.

Он выразил благодарность всем гостям и поклонникам писателя, а также мэру района Кечиорен и скульпторам. В рамках мероприятия также состоялся концерт киргизских мелодий и песен.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2018 года в Москве открыли памятник советскому писателю Чингизу Айтматову. Монумент установлен в сквере на пересечении Подольского шоссе и улицы Павловская в Южном административном округе столицы.

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