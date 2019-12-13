Петропавловск-Камчатский, , 11:16 — REGNUM Глава Камчатского края Владимир Илюхин не планирует делать 31 декабря официальным выходным днём, равно, как не планирует официальным указом переносить рабочий день на субботу 28 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вместо этого Владимир Илюхин обратился к работодателям региона с рекомендацией пересмотреть график работы людей в последний день уходящего года.

«Речи о законодательно закрепленном выходном дне и переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря не идёт. Просто работодателям нужно разумно подойти к ситуации и принять решение в пользу людей. Уверен, что, как и в прошлые годы, эта инициатива будет поддержана», — сказал Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поддержал инициативу сахалинцев и курильчан о выходном дне 31 декабря. Указом губернатора рабочий день перенесён на субботу, 28 декабря. Общественное мнение по этому вопросу по инициативе губернатора края Олега Кожемяко изучают в Приморье. Жители Хабаровского края в социальных сетях просят губернатора Сергея Фургала сделать 31 декабря выходным днём, но реакции главы региона пока нет.