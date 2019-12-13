Соликамск, Пермский край, , 11:06 — REGNUM На территории Пермского края открылась первая ледовая переправа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в ГУ МЧС по региону.

Переправа начала действовать в Соликамском городском округе. Ледовый путь соединяет поселок Тюлькино с одноименной деревней.

Протяженность ледовой переправы составляет 700 метров. Допустимая нагрузка — от 5 до 15 тонн. Пропускная способность — пять машин в час.

Планируется, что в сезон 2019−2020 в Прикамье будет работать12 ледовых переправ. Спасатели подчеркнули, что при движении по ледовой переправе необходимо соблюдать требования безопасности: скоростной режим транспорта должен быть менее 10 км/час; перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности; ехать следует без остановок и рывков.