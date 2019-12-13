Воронеж, , 11:05 — REGNUM Руководство Дома актёра в Воронеже расторгло договор с региональным отделением КПРФ о предоставлении помещения для проведения торжественного мероприятия, приуроченного к 140-летию Сталина. Директор Дома актёра Вера Ильяшенко утверждает, что была не в курсе «характера мероприятия».

«Мы направили письмо в КПРФ на расторжение договора. Нас не предупредили о характере мероприятия, не рассказали, что и как. Поэтому мы направили уведомление об отказе от торжества. Оно противоречит нашей деятельности», — сообщила Ильяшенко « Вести-Воронеж ».

В КПРФ уже заявили, что будут искать другую площадку для празднования юбилея Сталина, и недоумевают по поводу решения руководства Дома актёра.

«То, что мы не предупредили о формате торжества, — это всё отговорки. Просто в обществе у нас не все понимают, что происходит. Люди увидели билборды и начали возмущаться. Надуманная проблема из 90-х. Поймите, мы не призываем к репрессиям, здесь совсем другое. Проводить торжество надо, людей уже позвали», — заявил «Вести-Воронеж» зампредседателя облдумы, лидер фракции КПРФ Сергей Рудаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на улицах Воронежа появились баннеры, приглашающие воронежцев 21 декабря на торжественное мероприятие к юбилею Иосифа Сталина в Доме актёров. Решение руководства Дома актёров предоставить площадку под такое мероприятие вызвало критику со стороны театрального и культурного сообщества Воронежа. В частности, заслуженный артист России, актёр Камерного театра Камиль Тукаев написал на странице в соцсети, что «театральные люди всегда были нейтральны в вопросах политики и веры, не выказывая публично своих воззрений на этот счёт, считая их совершенно личным вопросом каждого».

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