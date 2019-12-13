Пекин, , 11:01 — REGNUM В Пекине прошел очередной международный Форум по правам человека в формате «Юг-Юг-2019», сообщает 12 декабря Синьхуа. Более трёх сотен участников из 80 стран мира и международных организаций, включая учёных, экспертов, иностранных дипломатов провели обсуждение по ряду актуальных вопросов современной правозащитной повестки.

Среди ключевых тем на форуме фигурировали «Создание сообщества с единой судьбой человечества и глобальное управление правами человека», «Право на развитие: инициатива «Пояс и путь» содействует реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года», «Практика и опыт защиты прав человека в странах Юга» и другие.

Международные участники отметили важность форума как эффективной площадки для обсуждения проблем развивающихся стран.

Организаторами мероприятия выступил МИД КНР и пресс-канцелярия Госсовета.