Самара, , 11:05 — REGNUM 12 управляющих компаний в Самарской области могут лишиться лицензий. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

По сообщению пресс-службы ведомства, данные управляющие компании накопили долги за тепло и горячую воду в размере более 163 млн рублей.

В настоящее время региональная комиссия по лицензированию и предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и ГЖИ по Самарской области рассматривают документы.

Отмечается, что согласно российскому законодательству, у управляющей компании, которая имеет долги по коммунальным платежам за два и более месяцев, могут отозвать лицензию.

По факту систематического нарушения платежной дисциплины и длительной задолженности со стороны управляющих компаний Самарской области представители «ЭнергосбыТ Плюс» подали иски в суд.

С должников могут списать суммы субсидий, арестовать имущество и передать его на реализацию.