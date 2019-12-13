Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM В центре Екатеринбурга начали разбирать цветочный павильон на пересечении улицы Пушкина и проспекта Ленина (рядом со зданием Главпочтамта), установленный ещё в 1993 году. Как сообщает издание 66.ru, на данный момент киоск огорожен и из него выносят оборудование.

Информация о том, что цветочный павильон будет демонтирован, появилась ещё весной 2019 года. В то время администрация Екатеринбурга подала иск о признании незаконным нахождения стационарного объекта на данной территории.

Напомним, что в октябре арбитражный суд удовлетворил иск мэрии. Согласно принятому постановлению, владелец киоска не представил разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию стационарного объекта площадью 262 кв метра.

Отметим, что впоследствии может быть снесён ещё один цветочный павильон на проспекте Ленина, 37, принадлежащий тому же владельцу.