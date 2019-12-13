Ульяновск, , 10:57 — REGNUM В Ульяновской области 20 декабря состоится открытие Года молодых. Церемония состоится на губернаторском балу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

2020 год в регионе объявлен Годом молодых — для этого сформирована соответствующая дирекция, которая займётся крупными проектами «и станет модератором межведомственного и кроссекторального общения всех действующих лиц молодёжи региона», говорится в сообщении. Старт будет объявлен 20 декабря на губернаторском балу: кроме танцев, планируются концерты, интеллектуальная игра, кинопоказ и интерактивные развлекательные зоны.

Региональные власти отмечают, что губернаторский бал пройдёт в этом году в новом формате: организаторы решили отказаться от квот и принимают регистрации от всех желающих. При этом дресс-код бала будет облегчённый: к бальному наряду можно надеть кеды. Также будут действовать различные интерактивные площадки — настольные игры, игровые ТВ-приставки, зоны для релакса и фотозоны.

По информации министерства молодёжного развития, в 2020 году дирекция проведёт региональный молодёжный уикенд, организует экспедицию по сельским территориям. Ожидается, что участники проекта посетят населённые пункты, будут вести дневник путешествий и снимать интервью с сельской молодёжью. Кроме того, будет запущено радио на главной площади города с местной авторской музыкой.