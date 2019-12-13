Петропавловск-Камчатский, , 11:04 — REGNUM Новый руководитель УФСБ РФ назначен на Камчатке. Им стал полковник Александр Карпов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее исполнявший обязанности начальника УФСБ Камчатки генерал-майор Михаил Подгрушный переведён в другой регион. Он возглавлял камчатское управление ФСБ РФ с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, руководителя Росгвардии Приморья президент России Владимир Путин сделал генералом. Специальное звание «генерал-майор» присвоено начальнику Управления Росгвардии региона Игорю Гуревичу.