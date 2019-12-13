Пермь, , 10:52 — REGNUM Житель Пермского края лишился автомобиля, который приобрел благодаря объявлению, размещенному на известном интернет-ресурсе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, оказалась, что иномарка находится в розыске.

По данным службы судебных приставов, пермяк ездил за покупкой в Киров. Цена машины была столь низкой, что это не смутило покупателя.

Вернувшись домой, мужчина поставил автомобиль на регистрационный учет. Но собственником авто был недолго. Во время проверки документов экипажем ДПС выяснилось, что иномарка находится в розыске. В производстве судебных приставов есть исполнительный лист об истребовании из чужого незаконного владения автомобиля AUDI, его паспорта, свидетельства и двух комплектов ключей.

Пермяк явился в отдел УФССП и согласовал дату передачу транспорта первоначальному владельцу. С продавца обманутый покупатель намерен через суд взыскать причиненный ущерб.