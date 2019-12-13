Красноярск, , 10:56 — REGNUM 13 декабря исполнилось 85 лет со дня образования Красноярского краевого управления МВД России. Своих коллег и всех, кто причастен к этому празднику 13 декабря поздравил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Отметив профессионализм и самоотдачу личного состава, с честью несущего службу по охране общественного порядка на территории огромного края и всей России, Речицкий, в первую очередь, поблагодарил ветеранов органов внутренних дел.

По его мнению, в значительной степени именно благодаря ветеранам в МВД поддерживаются славные традиции, сохраняется мужество, стойкость и высокие моральные качества.

Напомним, региональное управление правоохранительного ведомства было сформировано приказом НКВД СССР от 13 декабря 1934 года, на шестой день после образования 7 декабря самого Красноярского края. Именно эта дата теперь считается днём рождения красноярской краевой милиции (полиции).