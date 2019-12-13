Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Ульяновской области полиция устанавливает потерпевших от противоправной деятельности при строительстве жилого многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

В ведомстве отмечают, что в производстве следственной части следственного управления полиции находится уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства жилищного комплекса «Молодёжный», расположенного в Ульяновске по улице Буинская. В полиции призывают граждан, которые пострадали от действий застройщика, обратиться в правоохранительные органы до 25 декабря «с целью скорейшего окончания расследования уголовного».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту хищения средств строительных компаний, которые возводили многоквартирные дома. Ущерб оценивается в 17 млн рублей, перед судом предстанет группа бухгалтеров.

Подробнее: Масштабное мошенничество со строительством квартир вскрыли в Ульяновске

Напомним, на 1 октября 2019 года в Приволжском федеральном округе статус обманутых дольщиков имеют более 40 тыс. человек.